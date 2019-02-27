بإسناد التحالف.. انتصارات "قبلية" ضد الحوثي في كشر

تمكّن رجال قبائل حجور اليمنية من تحقيق انتصارات كبيرة ضد ميليشيات الحوثي، بإسناد جوي من طائرات تحالف دعم الشرعية، في مديرية كشر شمال غرب محافظة حجة.

وقالت مصادر قبلية إن رجال القبائل انتقلوا من الدفاع إلى الهجوم حيث شنوا سلسلة هجمات متواصلة على مواقع الميليشيات الانقلابية في الجهة الشرقية لمديرية كشر، وتمكنوا من طرد الميليشيات من جبال الشرفاني، ومغربة الشرفاني، وعريش العضلي، كما حاصروا مجاميع من الميليشيات في منطقة مخيض.

وأسفرت المواجهات، بحسب مصادر قبلية، عن مقتل أكثر من 35 عنصراً من الميليشيات، بينهم القيادي عمار محمد على منصر الكعبي، أحد شيوخ قبائل وائلة. وتم دحر الميليشيات من معظم المرتفعات شرق منطقة العبيسة ومنها جبال القواعد والعكيرة، والواسط، والزعلة والقشبة، والهجر، ووادي الذيب وقريات.

كما تمكنوا من قطع خط الإمداد عن الميليشيات الذي يربط بين منطقة قريات وجبل المندالة.

وتزامنت المعارك مع غارات شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات وتدمير آليات عسكرية في جبلي المندلة، والشاحي.