تعز.. ميليشيات الحوثي تختطف فتاتين وتقتل شقيقهما

اختطفت ميليشيات الحوثي فتاتين من إحدى قرى مديرية مقبنة غربي محافظة تعز جنوبي غرب اليمن.

ونقلت مواقع إخبارية يمنية عن مصدر محلي قوله إن "الميليشيات الحوثية اختطفت ياسمين وهيفاء فرحان الزراري، من قرية جورانه بمديرية مقبنة، بهدف الضغط على شقيقهما لتسليم نفسه للجماعة"، لافتة إلى أن شقيقهما قام بتسليم نفسه للمليشيات بعد اختطاف شقيقتيه واقتيادهما إلى جهة مجهولة.

وأتى اختطاف الفتاتين عقب هروبهما إلى مقبنة بعد أسبوع من تفجير ميليشيات الحوثي منزلهما في قرية الزراري جنوبي مديرية شرعب الرونه غربي مدينة تعز.

وأعلنت ميليشيات الحوثي، الأربعاء، قتل ماجد فرحان الزراري المكنى (أبو حفص)، بعد اتهامه بتشكيل خلايا لتنظيم القاعدة في مديريتي مقبنة وشرعب الرونة.

ولا يعرف مصير الفتاتين ياسمين وهيفاء الزراري بعد تصفية شقيقهما من قبل ميليشيات الحوثي في ظروف غامضة.