صعدة.. الجيش اليمني يستعيد سلاسل جبلية استراتيجية

حررت قوات الجيش اليمني، الأربعاء، سلاسل جبلية استراتيجية بعد معارك ضارية خاضتها ضد ميليشيا الحوثي، في جبهتي البقع وكتاف بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، أنه تم تحرير سلسلة جبال جشيران الممتدة بطول 20 كلم من كتاف للبقع لتلتحم جبهة البقع وكتاف من عدة محاور.

وأسفرت المعارك عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا، واستعادة الجيش الوطني لمخازن أسلحة.



كما سيطرت قوات الجيش اليمني مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، الثلاثاء، على مواقع جديدة في مديرية باقم بمحافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي.

وذكر قائد محور آزال العميد ياسر الحارثي، أن قوات الجيش الوطني نفذت عملية عسكرية واسعة، تمكنت خلالها من تحرير الجبال "السود" وتبة "الخزان" وما تبقى من قرى "آل معيض" والخط "الإسفلتي الدولي" وقرية "سحار الشام" غرب باقم.