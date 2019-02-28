"العربية" ترصد احتجاز الحوثي مساعدات غذائية حتى فسدت

رصدت "كاميرا الحدث" احتجاز ميليشيا الحوثي مساعدات غذائية داخل مدارس بصنعاء حتى فسادها.

وأظهرت لقطات الفيديو فساد كميات كبيرة من البقوليات والمواد الغذائية في مدرستي المعتصم والشامي في أمانة العاصمة صنعاء.

ومنذ أيام، تمكن فريق أممي من زيارة مطاحن البحر الأحمر ومخازن الغذاء التابعة لبرنامج الغذاء العالمي، في مدينة الحديدة غرب اليمن، بعد أربعة أشهر من منع ميليشيات الحوثي الانقلابية وصولهم إليها.

وأوضح مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة اليمنية المشتركة في الحديدة، أن الفريق الأممي تفقد صوامع الغلال في مطاحن البحر الأحمر، واطلع على حجم الأضرار التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية.

وأضاف أن الفريق عاين صوامع الغلال، والتي تحتوي على 60 ألف طن من مادة القمح.

وأشار إلى أن جزءاً من القمح بات تالفاً، بسبب زيادة فترة التخزين، فضلاً عن أن إحدى الصوامع تعرضت للقصف المباشر بقذائف الهاون من قبل الميليشيات الحوثية، ما تسبب في اشتعال النيران فيها.

وقال المصدر إن الفريق الأممي أخذ عينات من جميع الصوامع لفحصها لعمل تقرير شامل بشأنها.