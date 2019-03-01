شاهد.. مجزرة حوثية جديدة تستهدف أطفال الحديدة

ارتكبت ميليشيات الحوثي، الخميس، مجزرة جديدة راح ضحيتها 5 أطفال بمحافظة الحديدة غرب اليمن، بينهم طفلان من أسرة واحدة.

وأفاد سكان محليون أن ميليشيات الحوثي قصفت بقذائف الهاون منطقة الناصر الأسفل السكنية، غرب مديرية التحيتا بالحديدة، ما أدى إلى مقتل 5 أطفال.

وأضافوا أن قذيفة سقطت وسط عدد من الأطفال كانوا يلعبون بالقرب من منازلهم في المنطقة وحولت أجسادهم إلى أشلاء.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الجيش اليمني، أن أسماء الأطفال القتلى جراء القصف الحوثي هم: 1_ حاتم محمد عبدالرزاق 2_بشير جابر علي 3_ يوسف جابر علي 4_ محمد حسين سالم 5_عبدالجبار صغير محمد.

وتواصل ميليشيات الحوثي مجازرها وجرائمها وانتهاكاتها للمدنيين في الحديدة رغم الهدنة القائمة التي ترعاها الأمم المتحدة بموجب اتفاق السويد الموقع بين الحكومة الشرعية والحوثيين .