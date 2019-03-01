قبائل حجور تُسقط طائرة حوثية مسيرة للمرة الثانية

قالت مصادر يمنية إن قبائل حجور في محافظة حجة أسقطت طائرة حوثية مسيرة للمرة الثانية خلال المواجهات الجارية، فيما ذكرت الأنباء أن توجيهات رئاسية يمنية صدرت بتحريك 6 كتائب من الجيش الوطني لفك الحصار عن قبائل حجور.

ميليشيات الحوثي تستخدم الطائرات المسيرة في حربها ضد قبائل حجور في محافظة حجة.

وقد نجحت قبائل حجور في استعادة جبل المنصورة الاستراتيجي شرق مديرية كشر عقب معركة ضارية استمرت 3 ساعات، وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.

القبائل تمكنت من أسر القيادي الميداني الحوثي علي المرتضى مع عدد من مرافقيه خلال المعارك وهو من كبار القيادات الحوثية.

جبل المنصورة الذي استعادته القبائل يعد من المواقع الاستراتيجية المطلة على مواقع كثيرة في منطقة العبيسة، وكانت الميليشيات تتخذ منه معسكراً لإطلاق عملياتها على مناطق حجور في الجهة الشرقية.

القبائل نجحت في كسر أغلب الهجمات التي شنتها الميليشيات الحوثية خلال الأسابيع الماضية، في سياق سعي الحوثيين للسيطرة على مديرية كشر والاستفادة من موقعها الاستراتيجي في مواجهة الجيش الوطني الذي يرابط في مديريات حيران وحرض وميدي وعلى مشارف مديريتي مستبأ وعبس.

وفي سياق متصل، صدرت توجيهات رئاسية يمنية بتحريك 6 كتائب من الجيش الوطني لفك الحصار عن قبائل حجور، وهي كتائب من المنطقة العسكرية الأولى والثالثة والسادسة والسابعة ومن محور الغيضة خلال 72 ساعة إلى منفذ الوديعة مع السعودية، تمهيداً لنقل الوحدات إلى المنطقة العسكرية الخامسة في محافظة حجة.