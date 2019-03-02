اليمن.. مقتل 30 حوثياً بغارات للتحالف في كشر

قال موقع وزارة الدفاع اليمنية إن أكثر من 30 عنصراً حوثياً قتلوا، السبت، في غارات جوية شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في مديرية كشر بمحافظة حجة.

واستهدفت المقاتلات ظهر السبت عربة محملة بالذخائر تابعة للميليشيات، أثناء تجمع عناصر الميليشيات حولها لاستلام الذخائر في منطقة المندلة بمديرية كشر، ما أسفر عن مقتلهم جميعاً، جراء انفجارها مع جميع العربات العسكرية المجاورة.

وكانت المقاتلات نفذت صباح السبت غارة على عربة عسكرية حوثية في المديرية ذاتها، وسقوط كل من كانوا على متنه من العناصر قتلى وجرحى.

يذكر أن عدد قتلى الميليشيا بالغارات الجوية، في حجور منذ بداية المعارك مطلع فبراير الماضي بأكثر من 500 قتيل، فضلاً عمن قتلوا في المواجهات مع القبائل والذين يقدر عددهم بأضعاف ذلك.