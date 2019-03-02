تعز.. لغم أرضي زرعه الحوثيون يودي بحياة 2 من مسلحيهم

لقي مسلحان من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهما، وجرح آخرون، الجمعة، إثر انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات في وقت سابق غرب محافظة تعز جنوبي غرب اليمن.

وأوضحت مصادر عسكرية أن عنصرين من ميليشيات الحوثي لقيا حتفهما اليوم، بعد تعرضهما إلى انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات في "تبة الجبيرة" بجبهة العنين، التابعة لمديرية جبل حبشي غرب محافظة تعز.

وأفادت أن العناصر الحوثية التي لقيت حتفها وأصيبت بجروح قدمت إلى جبهة العنين كتعزيزات جديدة ولم تكن لديها معلومات بخريطة الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في وقت سابق.

إلى ذلك، استهدفت مقاتلات التحالف العربي، الجمعة، مركبة عسكرية للحوثيين بجبهة مقبنة غربي تعز، ونجحت في تدميرها.

وكانت قوات الجيش اليمني استعادت، في وقت متأخر من مساء الخميس، مواقع استراتيجية بعد معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي غربي تعز.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش استعادت منطقة ومدرسة الحناية وعدداً من المواقع المطلة على وادي رسيان في مديرية البرح غرب محافظة تعز.

وذكرت المصادر أن "المعارك أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي".