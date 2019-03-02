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محمد علي الحوثي يهاجم وزير خارجية بريطانيا بسبب الحديدة

المصدر: العربية.نت
محمد علي الحوثي
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شن القيادي في ميليشيات الحوثي، محمد علي الحوثي، هجوماً على وزير الخارجية البريطاني، جيري هانت، وقال إن تصريحاته مضللة.

ووصف الحوثي في تغريدات له على تويتر تصريحات هانت بأنها تعكس سياسات بريطانيا وأميركا اللتين أعطتا الإشارة لبدء معركة الحديدة.

وكان وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، قد قال إنه اتفق مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير على ضرورة أن تنسحب ميليشيات الحوثي من الحديدة فورا.

وأضاف وزير الخارجية البريطانى أنه ناقش مع العساف والجبير في الرياض سبل تحقيق تقدم عملية السلام في اليمن.

كلمات دالّة

#وزير الخارجية السعودي, #محمد علي الحوثي

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