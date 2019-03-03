بريطانيا: اتفاق السلام باليمن يواجه آخر فرصة للنجاح

أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت موقف حكومة بلاده الداعم للسلام وتنفيذ اتفاق السويد، فيما يخص مدينة الحديدة وموانئها، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني أن اتفاق السلام في اليمن يواجه الآن آخر فرصة للنجاح.

وأبلغت الحكومة اليمنية الشرعية، وزير الخارجية البريطاني، رفض ميليشيا الحوثي الانقلابية، لجهود السلام، وأنها تماطل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مشاورات السويد.

جاء ذلك أثناء زيارة الوزير البريطاني، الأحد، للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ولقائه نائبي رئيس الحكومة الشرعية سالم الخنبشي وأحمد الميسري، بحضور وزير الخارجية خالد اليماني.

وقال الميسري إن ميليشيا الحوثي "كل يوم تضع المزيد من العراقيل والتحديات، والمماطلة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مشاورات السويد".

وأكد أن الحل لإنهاء الحرب في اليمن يكمن في إزالة الأسباب الجذرية لاندلاع الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي بانقلابها على السلطة الشرعية، وتطبيق مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتفق عليها محليا والمؤيدة دوليا.

وأشار إلى أن قوات الجيش كانت قاب قوسين أو أدنى من تحرير مدينة الحديدة، ومع ذلك فضلت الدخول في مفاوضات ستوكهولم إيمانا منها بخيار السلام.