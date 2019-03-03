هادي لجيريمي هنت: الحوثي يماطل في تنفيذ اتفاق الحديدة

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، خلال لقائه في الرياض وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، إن الميليشيات الحوثية تقوم بمماطلة وتعنّت واضح في تنفيذ بنود اتفاق الحديدة رغم مرور أكثر من 80 يوماً على اتفاق ستوكهولم، فضلاً عن الإفراج الشامل عن كافة المعتقلين والمحتجزين والأسرى كإجراء إنساني وخطوة من خطوات بناء الثقة، مشيراً إلى استمرار حصار مدينة تعز.

من جانبه، قال هنت إن بلاده تشارك الحكومة اليمنية القلق بتأخير تنفيذ مراحل اتفاق الحديدة وتبعاته على جهود السلام بصورة عامة، متطلعاً إلى الدفع بهذا الاتجاه من خلال الحث على تنفيذ بنوده وإنهاء ملف الأسرى بصورة عاجلة.

وكان رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، قال إن ميليشيات الحوثي تضع عراقيل أمام خطة إعادة الانتشار بالحديدة والموانئ.

وأكد لوليسغارد في محضر اجتماع لجنة إعادة الانتشار الرابع، أنه سيبلغ الأمم المتحدة بهذا الخصوص، مشيراً إلى أنه سيرسل رسالة يوضح فيها النقاط التي يسببها تماطل الحوثيين في تنفيذ الاتفاق.

جاء ذلك، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية يمنية، بعد طلب الفريق الحكومي من كبير المراقبين الأمميين، خلال الاجتماع الأخير، توضيح عدم تنفيذ الخطوة الأولى من المرحلة الأولى من قبل الميليشيات الحوثية.