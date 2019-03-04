اليمن.. مقتل وجرح 9 من أسرة واحدة بقصف حوثي

قُتل وأصيب 9 مدنيين، الاثنين، من أسرة واحدة، في مجزرة جديدة ارتكبتها ميليشيات الحوثي، وذلك بقصف استهدف حيا سكنيا في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، غربي اليمن.

وأفادت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي قصفت بالمدفعية منزلا لأحد المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين بينهم 5 أطفال، بجروح خطيرة.

وأشارت إلى أن الضحايا التسعة جميعهم ينتمون إلى أسرة واحدة.

وذكر مصدر طبي أن القتلى الثلاثة هم: رب الأسرة "عبد الله محمد قاسم" البالغ (50 عاماً) ، وطفلاه "سلمان عبد الله قاسم" (10 أعوام) ، و"عمر عبد الله" (8 أعوام)، فضلا عن إصابة ستة آخرين من أفراد الأسرة بينهم 5 أطفال.

وتأتي هذه المجزرة بعد أيام قليلة من مجزرة مماثلة ارتكبتها ميليشيات الحوثي في ذات المديرية، وذهب ضحيتها 5 أطفال.

كما دمرت ميليشيات الحوثي، الاثنين، بقصفها العشوائي عددا من منازل المواطنين في منطقة المسناء التابعة لمديرية الحوك جنوب الحديدة.

وأدى القصف إلى نزوح وتشريد الأهالي والسكان من منازلهم في منطقة المسناء بعد أن دمرتها قذائف الميليشيات، وفق سكان محليين.

ونشر المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الجيش اليمني، مقطع فيديو، يوضح التدمير الذي تعرضت له منازل المواطنين جنوب الحديدة جراء القصف العشوائي من قبل ميليشيات الحوثي.

وتواصل ميليشيات الحوثي اختراقها المستمر للهدنة في محافظة الحديدة، وتستهدف بقصفها المدفعي الأحياء السكنية بشكل عشوائي، ما يتسبب في سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال.