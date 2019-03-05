الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية بين الجوف وصعدة

تمكنت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، من تحرير مواقع جديدة، في محافظة الجوف (شمال البلاد)، عقب معارك خاضتها بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأفاد مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني حررت خلال تلك المعارك سلسلة جبال "الربعة" الاستراتيجية وجبال "بركان"، الواقعة بين محافظتي الجوف وصعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية أقصى شمال البلاد.

وأشار إلى أهمية السيطرة على هذه الجبال التي تعتبر منطقة فاصلة ما بين مديرية الحشوة بصعدة ومديرية برط العنان بالجوف.. لافتاً إلى أن تحرير هذه المنطقة سيسهل دخول قوات الجيش الوطني إلى المديريتين بسهولة.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش بتحريرها جبال الربعة تم تأمين معسكر طيبة من كافة الجهات.. مشيراً إلى أن الميليشيات تكبدت خلال المعارك خسائر فادحة.

في ذات السياق، قال قائد اللواء التاسع حرس حدود العميد محمد هادي العملسي، إن أبطال الجيش الوطني هاجموا مواقع الميليشيا الانقلابية في سلسلة جبال سَمِر، وفي وقذاميل الربعة جنوب شرقي الجوف والمشارفة على مديرية الحشوة بصعدة، وتمكنوا من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية على امتداد نحو 10 كم.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عن العميد العملسي، أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية، لافتاً إلى أن أبطال الجيش الوطني مستمرون في التقدم حسب الخطة المرسومة.

تزامن ذلك، مع استهداف مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بعدد من الغارات الجوية، تعزيزات الميليشيا القادمة لمناطق المواجهات، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.