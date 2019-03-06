تقدم ميداني جديد للجيش اليمني في الضالع وصعدة

أكدت مصادر عسكرية في جبهة الحشاء بمحافظة الضالع، جنوب اليمن، الأربعاء، أن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية تقدمت إلى ما بعد منطقة الطاحون بعد تأمينها، وتتقدم الآن إلى أوساط قرى الساكن والسويداء التي يجري تمشيطها في هذه الأثناء.

وأوضحت المصادر أن "القوات شنت هجوما مباغتا على مواقع ميليشيات الحوثي في قرى السويداء والساكن شمال مديرية الحشاء عقب تمكنها من إحباط هجوم واسع لميليشيات الحوثي على منطقة الطاحون".

وأشارت المصادر إلى أن عدداً من مسلحي الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح في تلك المواجهات.

وتشهد جبهة الحشاء مواجهات عنيفة وقصفا متبادلا، في حين تشن ميليشيات الحوثي قصفا عنيفا وعشوائيا على القرى والأحياء السكنية في منطقة الطاحون.

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ولجأت عشرات الأسر إلى النزوح من منازلها نتيجة القصف العشوائي والعنيف الذي تشنه ميليشيات الحوثي بالأسلحة الثقيلة من مواقعها في أطراف مديرية السبرة شرق محافظة إب والواقعة على الحدود مع مديرية الحشاء غرب جنوبي محافظة الضالع.

إلى ذلك، واصلت قوات الجيش اليمني، بإسناد جوي من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تقدمها الميداني في مديرية رازح بمحافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية أقصى شمال اليمن.

وحررت قوات الجيش، الأربعاء، مناطق جديدة في منطقة "مسن القد"، عقب معارك تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي خسائر بشرية كبيرة في الأرواح والعتاد، كما سيطرت نارياً على قرى "شعبان" و"غمار" و"معتق" و"سوار بني معين" وجبل "الأذناب" في ذات المنطقة.

وأفاد مصدر ميداني أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت بغارة جوية عددا من عناصر الميليشيا الحوثية، أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد مواقع الجيش اليمني، مما أسفر عن مصرع ستة منهم، كما دمرت بغارة أخرى مخزن أسلحة للميليشيا في المنطقة ذاتها.