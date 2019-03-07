معارك ضارية في حجة بين قبائل حجور والحوثيين

تخوض المقاومة الشعبية من قبائل حجور في محافظة حجة معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي، ويصد مقاتلوها كل محاولات الميليشيات في تحقيق تقدم ميداني، وسط نفي قبائل حجور سقوط أي من مناطقهم بيد الحوثيين.

وقالت مصادر ميدانية للجيش اليمني إن الميليشيات الحوثية تكبدت عشرات القتلى والجرحى في المعارك ضد قبائل حجور، بينهم القيادي الحوثي نجيب حمود الغولي، الذي لقي مصرعه وعدد كبير من عناصره.

في السياق نفسه، نفت قبائل حجور في بيان لها ما تروج له الميليشيات من سقوط عدد من مناطق حجور في يد المليشيا، مؤكدةً على الصمود في المواقع والاستمرار في خوض "معركة الكرامة"، وأن "ما روج له من انتصارات وهمية عار من الصحة".

إلى ذلك، شنت ميليشيات الحوثي قصفا مكثفا على مناطق العبيسة. وقالت مصادر محلية إن القصف طال عدداً من القرى المأهولة بالسكان بشكل هستيري، واستخدمت في ذلك الطائرات المسيرة وراجمات الصواريخ. وخلف القصف بحسب المصادر عددا من الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح علاوة على تدمير عدد من المزارع.

وكانت مصادر أكدت في وقت سابق اليوم الخميس أن ميليشيات الحوثي اقتحمت منطقة العبيسة وعدداً من القرى المجاورة شمال شرقي مديرية كشر بمحافظة حجة، وذلك بعد قصف عنيف بالدبابات والصواريخ استمر لعدة أيام، وأدى إلى تدمير وإحراق عدد من القرى وتشريد أكثر من 2000 أسرة، حسب ما أكدته مصادر لقناة "العربية" اليوم الخميس.

وأكدت مصادر قبلية أن عملية الاقتحام تزامنت مع كثافة نيران أطلقتها الميليشيات، تضمنت إطلاق صواريخ باليستية، على مواقع المقاومة القبلية والقرى في ظل حصار خانق فرضته الميليشيات الانقلابية على منطقة العبيسة من أربع جهات.

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وأعلن شيوخ قبائل حجور في بيان لهم أن ميليشيات الحوثي تقوم بـ"حرب إبادة ضد السكان في مديرية كشر"، وأنها اقتحمت القرى وقامت بتفجير المساكن على رؤوس ساكنيها، حسب تأكيدهم.

وقدرت تقارير أولية عدد الضحايا من المدنيين حتى الآن بأكثر من 150 قتيلاً، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة لمئات الجرحى.

في سياق متصل، ذكر موقع الجيش اليمني أن رجلاً قُتل وأصيب 7 أشخاص آخرين جراء قصف صاروخي لميليشيا الحوثي على مديرية حيران شمال محافظة حجة.

وذكرت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي استهدفت بصواريخ الكاتيوشا منازل المواطنين، في قرية الزين بمديرية حيران.

وأوضحت المصادر أن القصف أدى إلى مقتل مواطن وجرح ابنته التي تبلغ من العمر 6 أعوام، بالإضافة إلى إصابة ستة آخرين من أسرة أخرى بينهم امرأة.

وبحسب المصادر، فإن القصف أدى إلى إلحاق أضرار جسمية بمنازل المواطنين في القرية.