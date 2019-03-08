التحالف: 18 خرقاً حوثياً لهدنة الحديدة في 24 ساعة

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية لخروقات وقف إطلاق النار بالحديدة.

وقال التحالف إن الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا ارتكبت 18 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال 24 ساعة الماضية شملت الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة والهاونات على الحيس والفازة والجبلية، ونتج عن ذلك مقتل مواطن يمني وجرح آخر.

في السياق، كررت بريطانيا مطالبتها بانسحاب الميليشيات الحوثية من مدينة الحديدة وتنفيذ اتفاق إعادة الانتشار، الذي اتفق عليه في ديسمبر الماضي في السويد.

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية، أليسون كينغ، أهمية حل الأزمة اليمنية عبر الحوار السياسي.

وقالت: "إننا نحاول تشجيع ودعم الحوار. ونعتقد أنه على الحوثيين مغادرة ميناء الحديدة، وإذا لم يحدث ذلك، فإن العمليات القتالية سوف تتجدد، وهذا خطير جداً على الشعب اليمني". وفق ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

وذكرت المتحدثة البريطانية أن لدى بلادها مخاوف قديمة بشأن دور إيران في اليمن، لافتة إلى أن "توفير الأسلحة للحوثيين يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، ونحن نشعر بقلق عميق أمام التقارير التي تفيد بأن إيران زوّدت الحوثيين بصواريخ باليستية، ما يهدد الأمن الإقليمي ويطيل الصراع".