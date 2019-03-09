الحديدة.. معارك عنيفة شرق المحافظة وقتلى حوثيون

قالت مصادر محلية وميدانية إن معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثيين فجر السبت، جنوب مدينة الحديدة، ما أدى إلى نشوب حريق التهم مصنعاً لتغليف المواد الغذائية.

وذكرت المصادر أن الحوثيين شنوا هجوماً على مواقع قوات الشرعية بالمدفعية الثقيلة والرشاشات المتوسطة باتجاه شارع الخمسين والمدخل الشرقي للمدينة.

وأشارت إلى أن دوي المعارك استمر لساعات، في مناطق التماس بين الطرفين.

إثر ذلك، سقط عدد من الحوثيين قتلى خلف معسكر الدفاع الساحلي.

في السياق، أدى سقوط القذائف التي أطلقها الحوثيون على عدد من المستودعات في مجمع إخوان ثابت الصناعي، إلى تضرر أحد المصانع ونشوب حريق في أحد المخازن، دون أن يتضح إذا ما كان قد تسبب ذلك في سقوط ضحايا من العمال في المصنع.