اليمن.. اختطاف الفتيات شبح يهدّد سكان صنعاء

اختفت منذ ثلاثة أيام طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً في العاصمة اليمنية صنعاء، التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية، في ظل تصاعد مخيف لهذه الظاهرة، ووسط تكتم إعلامي شديد.

وأعلنت عائلة الطفلة غدير محمد علي غانم العصري، أنها خرجت من مدرستها في حي عصر غرب العاصمة صنعاء الأربعاء، ولم تصل إلى المنزل.

وأفادت معلومات أمنية عن اختفاء 6 فتيات أخريات في ذات اليوم بالعاصمة صنعاء، وسط اتهامات للحوثيين بالوقوف وراء ظاهرة اختطاف وإخفاء أطفال وفتيات، وحديث عن شبكات تديرها للاتجار بالبشر.

وتنديدا بجرائم اختطاف الفتيات، خرجت مسيرة غاضبة، السبت، في العاصمة صنعاء، للمطالبة بالكشف عن مصير الطفلة غدير العصري وبقية المختطفات والمخفيات.

موضوع يهمك أفادت مصادر يمنية أن ميليشيات الحوثي ألقت معتقلين من سجونها في شوارع العاصمة صنعاء وهم فاقدو الذاكرة جراء ما تعرضوا له... عذبهم حتى الجنون.. الحوثي يلقي بمعتقليه في شوارع صنعاء اليمن

وتكررت في الآونة الأخيرة حوادث اختفاء الفتيات في العاصمة صنعاء.

وعبر عدد من سكان العاصمة صنعاء عن خوفهم من انتشار وتنامي ظاهرة الاختطاف للأطفال والنساء في ظل سيطرة الميليشيات الحوثية المرتبطة بهذه العصابات وتوفير الحماية لها، ما اضطر بعض أرباب الأسر إلى منع أطفالهم ونسائهم من الذهاب للمدارس والوظائف تفادياً لأي حادث.