اليمن.. الاحتفال بيوم المرأة ممنوع في صنعاء

منعت ميليشيات الحوثي الانقلابية، اتحاد نساء اليمن، من إقامة فعالية في العاصمة صنعاء، كانت قد أعلنت عنها، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الــ 8 من مارس من كل عام؛ بحجة أنها "تجمع للاختلاط"، على الرغم من أن الهدف منها كان تشجيع النساء على الإنتاج.

وكان اتحاد نساء اليمن، قد أعلن عن إقامة فعالية، في حديقة السبعين وسط العاصمة صنعاء مع "بازار خيري" في الحديقة، من السابع وحتى التاسع من شهر مارس الجاري، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

واعتبرت ميليشيات الحوثي، إقامة تلك الفعالية تجمعاً لاختلاط الجنسين بسبب وجود "بازار" مفتوح لعرض المنتجات النسائية، كان اتحاد نساء اليمن، قد أعلن عن إقامته تشجيعا للأسر المنتجة.

إلى ذلك، استغرب ناشطون يمنيون عبر مواقع "التواصل الاجتماعي" إقدام المليشيات الحوثية على منع إقامة فعاليات تهدف إلى تشجيع المرأة والأسرة على العمل والإنتاج، واصفين ممارساتها بـ "الداعشية".