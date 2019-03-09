اليمن.. قصف حوثي يستهدف منزل وزير ماليتهم المُقال

قال سكان محليون إن ميليشيات الحوثي استهدفت، الجمعة، منزل حسين مقبولي، وزير المالية المقال من حكومتهم غير المعترف بها، في مدينة الحديدة، بقذيفة مدفعية.

وأفاد السكان أن الميليشيات قصفت بقذيفة هاون منزل مقبولي في حي سوق الهنود وسط مدينة الحديدة.

وألحقت القذيفة أضراراً كبيرة بالمنزل، ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا من المدنيين.

وكانت ميليشيات الحوثي أقالت مؤخرا، مقبولي من منصب نائب رئيس الوزراء، وزير المالية في حكومتها غير المعترف بها، وعينت عنصراً من أتباعها في المنصب.

وذكرت مصادر أن خلافات حول مبالغ مالية تُجبى من الضرائب هي السبب الأول وراء إقالة مقبولي وتعيين بديل له.

وبدأ الخلاف بين مقبولي وهشام الشامي، رئيس مصلحة الضرائب، الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، حول عملية صرف مبلغ 150 مليار ريال يمني تمت جبايتها من قبل المصلحة ولم تورد إلى خزينة البنك المركزي.

وتصاعد الصراع في الآونة الأخيرة بين أجنحة الميليشيات حول عمليات نهب لأموال الضرائب بعد رفض وزير المالية المقال مقبولي، اعتماد زيادات مالية لموظفي الضرائب بناءً على مقترح قدمه رئيس المصلحة الشامي، بحُجة أن أموال الضرائب لا تورد إلى البنك المركزي، وهو الأمر الذي اعتبره الشامي، الذي تربطه علاقة قوية بمكتب زعيم الميليشيات، استهتاراً بالإنجاز الذي يحققه للميليشيات من خلال مليارات الريالات التي يتم تحصيلها وتسليمها إلى قيادة الميليشيات تحت مسمى دعم المجهود الحربي.