بالفيديو.. ميليشيا الحوثي تقصف مجمعا صناعيا في الحديدة

قالت مصادر ميدانية إن ميليشيات الحوثي الانقلابية، نفذت فجر السبت، أكبر محاولة تسلل جنوبي مدينة الحديدة غرب اليمن، في تصعيد عسكري جديد لسلسلة خروقاتها المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة بموجب اتفاق السويد.

وأكدت المصادر أن الميليشيات الحوثية قصفت مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي جنوبي مدينة الحديدة بعدد من قذائف الهاون ما أدى إلى نشوب حريق هائل في هنجرين بالمجمع، وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ التابعة للمقاومة اليمنية المشتركة هرعت على الفور إلى موقع المجمع للمشاركة في إطفاء الحرائق الناجمة عن قصف الميليشيات الحوثية.

كما تصدى الجيش اليمني لهجوم مباغت شنته ميليشيات الحوثي على مواقعه في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، بالتزامن مع هجوم آخر شرق مدينة الدريهمي، والذي تم التصدي له وأسر أحد المهاجمين، وفق المصادر.

ويأتي هذا التصعيد العسكري الجديد لميليشيات الحوثي بالتوازي مع استمرار رفضها الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة تنفيذا لاتفاق ستوكهولم، حيث تجمدت أعمال اللجنة الأممية المشتركة في المدينة، بعد حوالي ثلاثة أشهر من التوقيع والمحاولات الأممية لإحراز تقدم في بنود الاتفاق.