التحالف: 41 خرقاً من الحوثيين لاتفاق الحديدة في 24 ساعة

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية بخرق وقف إطلاق النار بالحديدة.

وأشار التحالف إلى أنه رصد 41 خرقا خلال الـ24 ساعة الماضية، شملت الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة وصواريخ "الهاون" وصواريخ "الكاتيوشا".

موضوع يهمك قالت مصادر قبلية يمنية إن ميليشيات الحوثي بدأت بعقد اجتماعات لبعض المشايخ والقيادات القبلية تحت مسمى "اجتماعات لعقلاء... الحوثي يُعد قائمة بشيوخ قبائل معارضين لمصادرة أملاكهم اليمن

وفي سياق آخر، كشف التحالف عن شنه ضربات جوية نوعية لحماية المواطنين اليمنيين بمديرية كشر تستهدف ميليشيات الحوثيين.

وركّزت الضربات الجوية أهدافها على قطع طرق الإمداد والمقاتلين للحوثيين. وأوضح أن الضربات تركّزت على جبل طل ومركز مديرية كشر ومنطقة الزعاكرة، بالإضافة للإمدادات القادمة للحوثيين من عمران.

وأكد التحالف سقوط أكثر من 200 قتيل من عناصر الميليشيات الحوثية في عمليات كشر بإسناد من قوات التحالف.