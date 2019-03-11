التحالف: 115 تصريحاً لمساعدات متجهة للحديدة في 72 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، أن عدد التصاريح الممنوحة من قيادة القوات المشتركة لمساعدات إنسانية متوجهة للحديدة بلغ خلال الـ72 ساعة الماضية 115 تصريحاً.

وشملت هذه التصاريح 20 تصريحا جويا و12 تصريحا بحريا و11 تصريحا بريا و72 تصريح حماية قوافل.

موضوع يهمك ارتكبت ميليشيات الحوثي الانقلابية مجزرة جماعية، أمس الأحد، ضد مدنيين من قبائل حجور في مديرية كشر شمال غربي محافظة حجة،... 41 قتيلا وجريحا بمجزرة حوثية بحق عائلتين من قبائل حجور اليمن

وبحسب التحالف، يبلغ عدد السفن المتواجدة حالياً في ميناءي الحديدة والصليف 8 سفن، تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية.

في سياق آخر، أكد التحالف استمرار الميليشيا الحوثيين الإرهابية بخرق وقف إطلاق النار بالحديدة.

ورصد التحالف 39 خرقاً من الحوثيين لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، شملت الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة وقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا.

ونتج عن هذه الخروقات مقتل يمني وجرح 18 آخرين.