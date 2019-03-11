الحديدة.. وقفة احتجاجية تنديدا باختطاف الحوثيين للنساء

نددت "رابطة أمهات المختطفين اليمنيين" في الحديدة اليوم الاثنين باختطاف النساء وإخفائهن وإلحاق الضرر المعنوي بهن وبأهليهن من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وناشدت الرابطة، في بيان لها عقب وقفة احتجاجية نفذتها بمديرية الخوخة في الحديدة، الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي والمنظمات النسوية والحقوقية، بتكثيف العمل لحماية النساء اليمنيات، ومحاسبة من يقوم بجريمة اختطاف وإخفاء النساء.

ودعت إلى وضع آلية آمنة تُمكن النساء الضحايا من تقديم شهاداتهن دون الإضرار بهن وبأقاربهن، وتضمن لهن الحصول على حقوقهن كاملة.

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وقالت الأمهات في بيانهن "بينما العالم يحتفى بالمرأة في 8 مارس/آذار، تعيش النساء بالحديدة الخوف بإخفاء أبنائهن والنزوح في رحلة البحث عنهم، ويواجهن ظاهرة اختطاف النساء في تحد سافر لكل الأعراف القبلية والعادات اليمنية الأصيلة".

وحملت أمهات المختطفين ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة جميع المختطفات والمختطفين.

وكانت "رابطة أمهات المختطفين" رصدت في تقريرها السنوي الثالث بعنوان "أمهات على أبواب السجون" 114 حالة اختطاف تعرضت لها النساء من قبل جماعة الحوثي المسلحة خلال العام الماضي 2018، امرأتان منهن في الحديدة، رافق اختطافهن تهديد لعائلاتهن، ولم يسلمن من التعذيب النفسي.