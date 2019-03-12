قصف صاروخي حوثي يستهدف لجنة إعادة الانتشار في الحديدة

استهدفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء، بصواريخ الكاتيوشا، فريق الحكومة اليمنية في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة غرب البلاد.

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ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر في الفريق الحكومي (لم تسمه)، قوله إن "ميليشيا الحوثي استهدفت الفريق الحكومي بصواريخ كاتيوشا أثناء اجتماع اللجنة بالقادة الميدانيين في الحديدة لغرض الاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بناء على ما تم الاتفاق عليه مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفثس والحكومة الشرعية".

ولفت إلى العمل الحثيث للميليشيا لإفشال أي جهود إيجابية يقدمها الفريق الحكومي لإنقاذ اتفاق السويد بشأن الحديدة، مؤكداً أن "استهداف الفريق اليوم بصواريخ الكاتيوشا ليس الأول وقد لا يكون الأخير".

ويأتي هذا التصعيد الجديد لميليشيات الحوثي بالتوازي مع استمرار رفضها الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم، حيث تجمدت أعمال اللجنة الأممية المشتركة في المدينة، بعد حوالي ثلاثة أشهر من التوقيع والمحاولات الأممية لإحراز تقدم في بنود الاتفاق.