التحالف: ميليشيا الحوثي تواصل انتهاك وقف النار بالحديدة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء الأربعاء أن ميليشيات الحوثي تواصل انتهاكات وقف إطلاق النار في الحديدة، ووصل عدد الخروق خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 31 خرقاً.

إلى ذلك، ذكرت مصادر يمنية عسكرية أن ميليشيات الحوثي قصفت باتجاه قوات الجيش الوطني في مدينة الصالح شمال شرق مدينة الحديدة.



وأشارت إلى أن المليشيات حاولت التسلل إلى مواقع الجيش شرق مدينة الصالح، لكن قوات الشرعية تمكنت من إحباط الهجوم.

كما قصفت المليشيات مواقع أخرى في مدينة الدريهمي بمدفعية الهاون، ومواقع قوات العمالقة المتواجدة في مديرية التحيتا.

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وكانت قوات التحالف، أسقطت مساء الأربعاء، طائرة حوثية مسيرة فوق سماء معسكر التحالف بالحديدة والذي يتواجد فيه الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار.

وقال عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة، العميد صادق دويد، إن محاولة الميليشيات الحوثية الفاشلة استهداف مقر الفريق الحكومي بلجنة إعادة الانتشار، يوم أمس بالصواريخ، واليوم بالطيران المفخخ " تأكيد على جديتهم، في وأد اتفاق السويد، وعزوفهم عن مسار السلام".