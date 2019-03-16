اليمن.. مقتل 25 حوثياً بينهم قيادات غرب تعز

لقي 25 مسلحاً من ميليشيات الحوثي الانقلابية، مصرعهم وجرح العشرات، السبت، في عملية تطهير نفذتها قوات الجيش اليمني، بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، في وادي المقصب وعدد من الجبال المحيطة به في منطقة البرح غرب تعز (جنوب غرب البلاد).

وأكدت مصادر عسكرية مقتل 25 من ميليشيات الحوثي بينهم ثلاثة من القيادات في العملية التي نفذتها قوات العمالقة واللواء 20 وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، لتطهير وادي المقصب وجبل المثهبة والتباب الحمر وديمة اليقضة.

وأضافت أن جثث عشرات القتلى لا تزال مرمية في وادي المقصب بعد أن تركتها عناصر الميليشيات وولّت هاربة.

وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الجيش اليمني، أن ثلاثة من قيادات ميليشيات الحوثي، لقوا مصرعهم، وهم عبدالله صالح عبده الباجني، ورشيد علي أحمد تاج الدين، وعبدالملك أحمد القابلي.