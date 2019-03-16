صنعاء.. مسلح يقتل جيرانه بطريقة بشعة رمياً بالرصاص

أقدم مُسلح في أحد المحلات التجارية على قتل جيرانه في المحل المجاور، في العاصمة اليمنية صنعاء وسط ذهول المواطنين.

وتداول ناشطون يمنيون، مقطع فيديو التقطته كاميرا المحل المقابل، وفيه يظهر مسلح يخرج من أحد المحلات التجارية شاهراً سلاحه "مسدس"، ويباشر إطلاق النار على جيرانه في المحل المجاور وقتل اثنين منهم، ثم يعود للجلوس أمام محله وسط ذهول في أوساط المواطنين الذين تجمعوا لاحقاً أمام محل الضحايا.

حالة صدمة في أوساط اليمنيين الذين قالوا في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي إنه يعبر باختصار عن وضع العاصمة صنعاء في ظل سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وتشهد العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي انفلاتاً أمنياً مريعاً، وتزايداً قياسياً في معدلات الجريمة والقتل خارج القانون.