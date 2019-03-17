أنباء عن تصفيات للجرحى وإعدامات ميدانية في كشر اليمنية

ذكرت مصادر قبلية في محافظة حجة اليمنية، أن ميليشيات الحوثي فرضت إجراءات قاسية على سكان مديرية كشر بعد احتلالها، وسط حملات دهم وتفتيش مستمرة للمنازل وحصار للمنطقة.

وأفادت مصادر قبلية أن الميليشيات تواصل حملتها القمعية ضد أبناء قبائل حجور من خلال فرض حضر التجوال وإقامة العشرات من نقاط التفتيش، كما كلفت أتباعها بمهمة الإشراف على القرى السكنية وملاحقة من تتهمهم الجماعة بأنهم من المناهضين لها.

وقالت المصادر إن مسلحي الجماعة طلبوا من أبناء المنطقة عدم حمل السلاح، أو الصعود إلى سطوح منازلهم، في ظل حملات دهم ومصادرة للممتلكات.

وكانت الجماعة قامت بحسب شيوخ قبليين بعمليات تصفية للجرحى وتنفيذ إعدامات ميدانية بحق رجال القبائل بعد سيطرتها على كشر، بما في ذلك تصفية كبار قادة المقاومة القبلية التي صمدت في مواجهة الزحوف العسكرية للميليشيات نحو شهرين كاملين.