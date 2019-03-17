تعز.. الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة في جبهة البرح

أعلن الجيش الوطني اليمني، الأحد، أن نحو 25 عنصراً من ميليشيات الحوثي قتلوا وجرحوا خلال عملية عسكرية نفذتها قوات الجيش، السبت، ضد مواقع الميليشيات في منطقة البَرْح مسنودة بتحالف دعم الشرعية، وتمكنت خلالها من استعادة السيطرة على عدة مناطق كانت تتمركز فيها الميليشيات.

وأوضحت مصادر عسكرية أن قوات من ألوية العمالقة واللواء 20 سيطرت على وادي المَقْصَب وعدد من الجبال المحيطة به ومصرع وجرح عشرات من عناصر الميليشيات بينهم ثلاثة من القيادات الميدانية.

من جانب آخر، استهدفت ميليشيات الحوثي بقذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا خلال الساعات الماضية قرى ومناطق سكنية، في مديريتي حيس والتحيتا جنوب مدينة الحديدة.

وأفادت مصادر محلية أن القصف أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ستة مدنيين بينهم طفلان في مدينة حيس، وتدمير ثلاثة منازل بمنطقة المغاري غرب المديرية، كما استهدف القصف منطقتي الجبلية وقرية القريمة في مديرية التحيتا المجاورة.

وأكدت مصادر عسكرية أن ميليشيات الحوثي عززت تواجدها بآليات ثقيلة بينها دبابات ومدفعية ومنصات صواريخ في منطقة السويق، وذكر سكان محليون في مناطق القهرة والمرير ومفرق العدين أن الميليشيات استقدمت 3 دبابات وأسلحة ثقيلة ونشرتها في محيط مدينة حيس.