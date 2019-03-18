اليمن.. ميليشيا الحوثي تمنع لوليسغارد من زيارة رأس عيسى

منعت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الاثنين، رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد، من زيارة ميناء رأس عيسى شمال مدينة الحديدة، غرب اليمن.

وقال عضو الوفد الحكومي إلى مشاورات السويد، عسكر زعيل، إن ميليشيا الحوثي، منعت رئيس الفريق الأممي لإعادة الانتشار من زيارة استطلاعية إلى ميناء رأس عيسى.

وأضاف زعيل، في تغريدة على حسابه بموقع " تويتر" مساء الاثنين، إن الجنرال الدنماركي غادر الحديدة إلى صنعاء لتقديم شكوى لمحمد علي الحوثي.

وترفض ميليشيا الحوثي، حتى اللحظة، تنفيذ اتفاق السويد المتعلق بالانسحاب من الحديدة وموانئها، في وقت تمارس فيه أنشطة مسلحة تصعيدية لتعطيل الاتفاق برمته.

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واتهم وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، الاثنين، ميليشيات الحوثي بوضع العراقيل أمام تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة، وفقاً لاتفاق السويد الذي مضى أكثر من ثلاثة أشهر على توقيعه برعاية الأمم المتحدة.

وأوضح أنه منذ إعلان الأمم المتحدة الهدنة وبدء سريان وقف إطلاق النار في 18 ديسمبر 2018م بالحديدة إلى 11 مارس 2019م وصل إجمالي الخروقات الحوثية المباشرة وغير المباشرة إلى 1943 خرقا، أدت إلى مقتل 123 مدنيا و627 جريحا بينهم نساء وأطفال.

ولفت إلى أن الميليشيات الحوثية ما زالت تستغل الهدنة لتعزيز مواقعها الدفاعية بحفر الخنادق وقطع الشوارع وزراعة الألغام، كما أنها زادت من قصف المدنيين وتدمير المنشآت العامة والخاصة.