تعز.. سقوط 6 قتلى وجرحى من الحوثيين في صراعات داخلية

قالت مصادر يمنية محلية، إن اقتتالاً داخلياً اندلع بين ميليشيات الحوثي الانقلابية في تعز جنوب غربي اليمن، ما أدى إلى سقوط 6 قتلى وجرحى بينهم قيادي ميداني.

وذكرت المصادر، أن ثلاثة مسلحين حوثيين، قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون بإصابات متفاوتة إثر اشتباكات اندلعت بين مجموعتين مسلحتين تنتميان لذات الجماعة شمال مدينة تعز بسبب صراع على أراضي.

وأوضحت، أن كميناً نفذته مجموعة مسلحة من الحوثيين لمجموعة أخرى في شارع الستين شمال تعز، في وقت متأخر من مساء الاثنين، أدى لمقتل ثلاثة وجرح 3 آخرين بينهم القيادي الميداني "أبو مشعل".

وحسب المصادر فإن الصراعات بين المجموعتين بدأ إثر نزاع على أراضي بين مجموعتين مسلحتين ما دفع إحدى المجموعتين إلى نصب كمين واستهداف الأخرى على شارع الستين الذي يحيط بمدينة تعز.

وفي وقت سابق سقط 6 قتلى لنفس السبب، حيث تزايدت الصراعات بين القادة الميدانيين الحوثيين الذين جمعوا ثروات وصاروا نافذين خلال وقت وجيز.