حملة اعتقالات ومداهمات حوثية بالمديريات المجاورة لحجور

نفذت ميليشيات الحوثي الانقلابية، حملة اختطافات واسعة في عدد من المديريات التابعة لمحافظة حجة شمالي غرب اليمن.

وقال سكان محليون، إن الاعتقالات طالت المديريات المجاورة لمديرية كشر، التي سيطر عليها الحوثيون بعد مواجهات عنيفة دارت فيها خلال الأسابيع الماضية، كمديرية أفلح الشام، وأفلح اليمن والمفتاح.

وأكدت أن الميليشيات اعتقلت عشرات المواطنين من الأسواق والطرق، كما قامت بعدة مداهمات للمنازل، بتهمة التعاطف أو دعم قبائل حجور.

وأفاد السكان، أن الميليشيات اعتقلت 15 مواطناً من منطقة أبو هادي بأفلح الشام، كما نفذت حملة مداهمات مفاجئة في أوساط المواطنين واعتقلوا العشرات من منازلهم ومزارعهم، بمديرية كحلان الشرف.

وشهدت مناطق حجور اليمنية اشتباكات عنيفة بين القبائل من جهة ومسلحي ميليشيا الحوثي من جهة أخرى منذُ أواخر يناير الماضي.

واستمرت القبائل في الدفاع عن المديرية طوال 50 يوماً، لتتمكن الميليشيا بعدها من إحكام قبضتها عليها، وارتكاب انتهاكات وجرائم حرب ضد المدنيين، بما في ذلك تنفيذ عمليات إعدام ميدانية وتفجير المنازل والتهجير القسري للسكان.