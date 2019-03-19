"الحوثي" تدفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى الحديدة

دفعت الميليشيات الحوثية بتعزيزات عسكرية جديدة من 5 محافظات إلى جنوب الحديدة والساحل الغربي.

وبحسب المصادر، فإن التعزيزات تدفقت على متن عربات عسكرية وسيارات مدنية قادمة من محافظات صعدة، وحجة، وصنعاء، والمحويت، وعمران، إلى مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة ومناطق أخرى بجبهات الساحل الغربي.

كما استقدمت الميليشيات الانقلابية خلال اليومين الماضيين تعزيزات عسكرية إلى جبهات الساحل الغربي منها عربات عسكرية ثقيلة، وأطقم تقل على متنها أسلحة متوسطة وذخائر.

في تطور آخر، منعت ميليشيا الحوثي الانقلابية رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد، من زيارة ميناء رأس عيسى شمال مدينة الحديدة، غرب اليمن.

وقال عضو الوفد الحكومي إلى مشاورات السويد، عسكر زعيل، إن ميليشيا الحوثي، منعت رئيس الفريق الأممي لإعادة الانتشار من زيارة استطلاعية إلى ميناء رأس عيسى.

وأضاف زعيل، في تغريدة على حسابه بموقع " تويتر" مساء الاثنين، إن الجنرال الدنماركي غادر الحديدة إلى صنعاء لتقديم شكوى لمحمد علي الحوثي.

وترفض ميليشيا الحوثي، حتى اللحظة، تنفيذ اتفاق السويد المتعلق بالانسحاب من الحديدة وموانئها، في وقت تمارس فيه أنشطة مسلحة تصعيدية لتعطيل الاتفاق برمته.