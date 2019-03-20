فيديو مأساوي لأب وطفلته أصيبا بلغم حوثي في الحديدة

أصيب أب وطفلته، الأربعاء، إثر انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية، في فناء منزلهم بمدينة الحديدة غربي اليمن.

وأفاد مصدر محلي أن انفجار اللغم أدى إلى بتر ساق عثمان محمد جرادي (60 عاماً)، فيما أصيبت طفلته زكية، البالغة من العمر سنتين، بجروح بليغة في ساقها اليسرى.

وأضاف أن اللغم انفجر أثناء ما كانت الأسرة تتناول وجبة الإفطار.

وعمدت ميليشيا الحوثي إلى زراعة آلاف الألغام والعبوات في مدينة الحديدة ومناطق الساحل الغربي، وتحصد هذه العبوات أرواح المدنيين يومياً.

وأفاد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، أن ميليشيا الحوثي قامت بزراعة مليون لغم أرضي ومائي تسببت في قتل أكثر من 900 شخص وجرج ما يقارب 10 آلاف آخرين بينهم نساء وأطفال وخاصة في محافظتي تعز والحديدة وعلى امتداد سواحل البحر الأحمر حيث يقطن هناك أكثر الفئات التي تعاني من الفقر والعوز.

وأوضح أن الألغام الخطيرة التي تزرعها الميليشيا الحوثية أدت إلى إعاقة عدد كبير في صفوف المدنيين وخاصة الأطفال والنساء وفقد أغلبهم أطرافهم وشوهت أجسامهم بطريقة مؤلمة، معتبرا ذلك "انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ويستحق مرتكبوه أن يقدموا إلى محكمة العدل الدولية باعتبارهم من مرتكبي جرائم الحرب".