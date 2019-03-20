"بيوت التبادل"..  الحوثي ينقل مختطفين لسجون سرية

طالبت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، بالكشف عن مصير المخفيين قسراً في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية، وإطلاق سراحهم دون مقايضة.

وقالت الرابطة، في بيان لها، إن الميليشيات قامت بإخفاء عشرات المختطفين، ونقلتهم إلى سجون سرية تسمى "بيوت التبادل". وهي، بحسب البيان، أماكن غير معروفة، ولا يتاح لذوي المختطفين زيارتهم فيها، وأكدت أن هذا الإخفاء يتم "تحت الابتزاز والتجويع، والإهمال الصحي الذي يتسبب في تفشي الأمراض بينهم، خصوصاً المعدية".

ورصدت الرابطة إخفاء 230 مواطناً قبل العام 2018 وما زالوا مخفيين حتى اللحظة، لدى الحوثي.

وطالبت بالكشف عن مصير جميع المخفيين قسراً، وإطلاق سراحهم دون مقايضة، وحملت ميليشيا الحوثي المسلحة كامل المسؤولية عن حياة المختطفين.

كما دعت المبعوث الأممي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والصليب الأحمر إلى الضغط على الحوثيين للكشف عن مصير المختطفين داخل بيوت التبادل وجميع المخفيين قسراً، وتمكينهم من حقوقهم كاملة، وإيقاف هذه الانتهاكات.