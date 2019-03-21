صرواح.. مصرع 16 حوثياً بينهم قيادي بكمين للجيش اليمني

لقي 16 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، مصرعهم، الخميس، في كمين محكم نفذه الجيش اليمني في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.

وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني، إن قوات الجيش الوطني، استدرجت عناصر من الميليشيات الانقلابية كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع الجيش في منطقة المخدرة، ومن ثم باغتتها بهجوم مفاجئ.

وأفاد أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، ساندت قوات الجيش في المواجهات، مستهدفة تعزيزات الميليشيات القادمة إلى المنطقة، ودمرتها.

وأسفر الكمين عن مصرع 16 من عناصر الميليشيات، بينهم قائد المجموعة المتسللة المدعو أبو علي الرضي، فيما استعادت قوات الجيش عددا من أجهزة الاتصالات التابعة للميليشيات.