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ميليشيات الحوثي تدفع بمقاتلين أفارقة لصفوفها في الحديدة

المصدر: العربية.نت
أرشيفية
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تواصل ميليشيات الحوثي بشتى الطرق والإمكانات تعويض النقص والخسائر الفادحة التي لحقت بها في مواجهاتها أمام قوات الجيش الوطني اليمني في محافظة الحديدة.

من خلال الدفع بمقاتلين أجانب للقتال في صفوفها. وتتضمن هذه المرة التعزيزات القتالية مقاتلين أفارقة، تم تجميعهم من عدة محافظات يمنية تسيطر عليها، فروا إليها من بلدانهم جراء العوز والاقتتال الأهلي، الذي عرفت به بعض من الدول الأفريقية.

وتستغل ميلشيات الحوثي حاجة هؤلاء الأفارقة، بعد استقطابهم وإغرائهم بالنقود، واخضاعهم لدورات تدريبية قتالية مهارية، من ثم الدفع بهم إلى مناطق المواجهات في محافظة الحديدة، وللخطوط الرئيسة والفرعية الرابطة بين المحافظات وخارجها.

بموازاة ذلك تحشد ميليشيات الحوثي مقاتلين من رجال القبائل وطلاب المدارس من صغار السن، إلى جانب تعزيزات قتالية من الآليات والمعدات الثقيلة والأسلحة بكافة أنواعها لغرض التصعيد، وتفجير الأوضاع في مدينة الحديدة، متجاهلة استمرار لجنة إعادة الانتشار الأممية في أعمالها المتعلقة بتحقيق المرحلة الأولى من تحقيق السلام المنبثق من الاتفاق العام لمفاوضات السويد.

كلمات دالّة

#ميليشيات الحوثي, #اتفاق السويد, #الحديدة, #مقاتلين أفارقة

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