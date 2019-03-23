اليمن.. غارات للتحالف على معسكرات للحوثيين في صنعاء

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن عند الساعات الأولى من فجر السبت، عدة غارات جوية على مواقع تسيطر عليها الميليشيات الحوثية في صنعاء.

وقال شهود عيان من المنطقة إن طيران التحالف استهدف قاعدة الديلمي الجوية بثلاث غارات، وغارتين على بيت عذران، وأخرى استهدفت معسكر الاستقبال، وأكد أن التحليق مازال مستمرا.

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يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الحوثيين إسقاط طائرة استطلاع تابعة للتحالف في ضواحي صنعاء، بحسب ما نشرته وسائل إعلام تابعة للحوثيين.

التبرع لـ"المجهود الحربي"

من جهة أخرى، أفادت مصادر يمنية، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية أجبرت أهالي مدينة زبيد الأثرية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، على التبرع للمجهود الحربي تحت التهديد وبقوة السلاح.

وأكدت أن الميليشيات أرسلت عناصرها للأهالي والتجار داخل مدينة زبيد وأجبرتهم على دفع أموال طائلة، ملوحة بالخطف لمن يرفض الدفع.

كما ذكرت أن الميليشيات عمدت إلى إغلاق المحلات التجارية والمستوصفات الطبية التي لا يدفع أصحابها الأموال دعماً لما يسمى بـ"المجهود الحربي".

يأتي ذلك في ظل استغلال الميليشيات الانقلابية الهدنة الأممية في الحديدة لتعويض ما خسرته في معارك الساحل الغربي بحشد مقاتليها وجمع التبرعات لهم ونهب مبالغ طائلة من التجار والأهالي تحت مسمى دعم المجهود الحربي.

وجاءت هذه الإجراءات الحوثية في إجبار أهالي وسكان زبيد على دفع الأموال والتجنيد الإجباري لبعض شباب المدينة، بعد أن خسرت الكثير من الأسلحة والمعدات العسكرية وعجزت عن دفع رواتب عناصرها.