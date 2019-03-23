جنيف.. وقفة احتجاجية ضد الانتهاكات الحوثية في حجور

نظم الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية والمنظمات الحقوقية المتحالفة معه من أجل السلام في اليمن، وقفة أمام مبنى الأمم المتحدة في جنيف احتجاجا على الصمت الدولي على ما يجري من انتهاكات صارخة في مناطق حجور، حيث ترتكب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران فظاعات بحق المدنيين العزل.

وتهدف الوقفة إلى لفت الرأي العام الدولي لخطورة ما يجري في مناطق في اليمن، ولمطالبة المجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغوط على الحوثي وفرض عقوبات لردعه.

وردد المشاركون في الوقفة هتافات ورفعوا شعارات تندد بما تقترفه ميليشيات الانقلاب الحوثي من انتهاكات في حجور.

وقال الدكتور هيَّاف خالد رئيس الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية والمنظمات الحقوقية المتحالفة من أجل السلام باليمن، إن أهالي حجور يعانون من حصار حوثي قاس جدا يمنعهم الماء والغذاء، ويقوم بتفجير منازلهم وقتل شيوخهم والزج بأطفالهم وشبابهم في الجبهات واستخدامهم كدروع بشرية.