الجيش اليمني: الميليشيات تنفذ مطامع إيران في المنطقة

اتهم وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، الميليشيات الحوثية، بتعيين قيادات من خارج المؤسسة العسكرية. وقال لصحيفة "الشرق الأوسط" إن بعضهم كانوا يبيعون القات ونصّبتهم الميليشيات قادة مناطق أو رؤساء دوائر وقادة ألوية.

واتهم وزير الدفاع الانقلابيين بتنفيذ مطامع إيران وأهوائها في اليمن، مشيراً إلى أنها فاشلة ولن تنجح.

وشبّه المقدشي طرق القتال الحوثية بأساليب "حزب الله" ضد الدولة اللبنانية، مضيفاً أن وزارة الدفاع تملك خططاً لتحرير صرواح وجبهات أخرى.

وشدد على وجود اتصالات بين القوات المسلحة وعسكريين سابقين لم يشاركوا في الانقلاب في مناطق سيطرة الميليشيات.