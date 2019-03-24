اليمن.. مصرع قائد ميليشيات الحوثي في دمت مع 40 عنصراً

لقي القائد الميداني لميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة دمت، شمالي الضالع، مصرعه، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني.

موضوع يهمك اتهم وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، الميليشيات الحوثية، بتعيين قيادات من خارج المؤسسة العسكرية. وقال... الجيش اليمني: الميليشيات تنفذ مطامع إيران في المنطقة اليمن

وقال مصدر عسكري إن القيادي الحوثي المدعو عبدالله الحاوري، قُتل مع 40 عنصراً من الميليشيات في المعارك التي اندلعت، أمس السبت، عقب هجوم على مواقع قوات الشرعية، في محقن والقدم وبيت اليزيدي والحقب جنوب مدينة دمت.

وكانت قوات الجيش اليمني قد أسرت 8 عناصر من ميليشيات الحوثي أثناء محاولة تسلل جنوبي دمت.

وتركت ميليشيات الحوثي عشرات الجثث لقتلى من عناصرها مرمية في شعاب ووديان محقن وكرش وسيلة المخطة، فيما نقلت 15 جثة إلى مستشفى النجار بمدينة دمت، بحسب مصادر ميدانية.