صنعاء.. استهداف مواقع حوثية لتخزين الدرون

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليل الجمعة، عن استهداف موقعين في صنعاء تستخدمهما ميليشيات الحوثي لتخزين الطائرات المسيرة. وناشد المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة، حفاظاً على سلامتهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن، تركي المالكي، في بيان إن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت مساء السبت عملية عسكرية لتدمير هدفين عسكريين، عبارة عن كهفين تستخدمها الميليشيا الحوثية لتخزين الطائرات بدون طيار واستخدامها بالعمليات الإرهابية.

وأوضح العقيد المالكي أن عملية الاستهداف امتداد للعمليات العسكرية السابقة بتاريخ (19 يناير 2019م)، (31 يناير 2019م) ، (09 فبراير 2019م) التي تم تنفيذها من قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستهداف وتدمير شبكة متكاملة لقدرات ومرافق لوجستية للطائرات بدون طيار تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وأماكن تواجد الخبراء الأجانب.

موضوع يهمك ألمح نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني والنائب عن مدينة طهران، علي مطهري، وهو يتحدث عن مستقبل "الثورة الإيرانية" والآلية... نائب رئيس الشورى الإيراني يفجر مفاجأة حول منصب "المرشد" إيران

وأكد المالكي التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام الميليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد وخطر العمليات الإرهابية للطائرات بدون طيار وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما أوضح أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم الأضرار الجانبية.