نائب الرئيس اليمني: السلام خيار الشرعية الثابت

أكد نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، الأحد، أن خيار السلام مبدأ ثابت تنتهجه الشرعية.

واعتبر الأحمر أن قرار عاصفة الحزم كان قراراً تاريخياً عروبياً أصيلاً وحقق انتصاراً كبيراً على المشروع الحوثي الإيراني الطائفي في اليمن والمنطقة.

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وقال إن عاصفة الحزم التي تقودها السعودية هي "تاج على رأس التاريخ الحديث في الجزيرة العربية والإقليم"، وفق ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية.

وجدد نائب الرئيس اليمني الدعوة لكل اليمنيين بمختلف أطيافهم "بالاصطفاف إلى جانب الشرعية بقيادة الرئيس (عبدربه منصور) هادي لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني الطائفي في اليمن"، مشيراً إلى "انقلاب الحوثي على إجماع اليمنيين وثوابتهم وإلغائه لمبادئ العدالة والمواطنة المتساوية واستهدافه الهوية اليمنية ودول الجوار والملاحة الدولية".

وأكد علي محسن أن "خيار السلام مبدأ ثابت تنتهجه الشرعية، وقدمت لأجله الكثير من التنازلات في جولات المشاورات المختلفة، في وقتٍ ينتهج الحوثي سياسة الحرب وإراقة الدماء ومضاعفة المعاناة".