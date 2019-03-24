44 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة.. وسقوط 5 ضحايا

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، استمرار خروقات ميليشات الحوثيين لوقف إطلاق النار في الحديدة.

وأحصى التحالف 44 خرقا من ميليشيات الحوثي لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وشملت الخروقات الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة والهاون وصواريخ الكاتيوشا. ونتج عن هذه الخروقات مقتل شخص وإصابة 4 جرحى.

وفي هذا السياق، قُتل وأصيب عدد من المدنيين، بينهم نساء، فجر أمس السبت، جراء قصف كثيف بالقذائف المدفعية من قبل ميليشيات الحوثي على منازل المواطنين في مديرية التحيتا جنوب الحديدة غربي اليمن.

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وقالت مصادر محلية إن الميليشيات الحوثية جددت القصف، فجر السبت، بعشرات القذائف على الأحياء السكنية، وتعرضت منازل لأضرار مباشرة، وسقط عدد من القتلى والجرحى في منازلهم تحت القصف الوحشي.

وأشارت المصادر إلى سقوط قذائف بشكل مباشر، على منازل عدة، من بينها منزل جوار الجامع الكبير في المدينة، ومنزل آخر "بيت الحداد"، وتطايرت الشظايا في أرجاء الأحياء المزدحمة بالمساكن.

وأفادت المصادر بسقوط ضحايا من المواطنين بينهم نساء وأطفال، مشيرة إلى أن امرأتين حالتهما خطرة جداً، بينما تحدث مصدر محلي عن مقتلهما. وأسعف المصابون الآخرون إلى المستشفى الميداني في الخوخة.

وجاءت الجريمة الأخيرة للميليشيات الحوثية استمرارا لخروقاتها المتجددة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة، وبعد تصعيد عسكري غير مسبوق، الجمعة، وقصف بمختلف الأسلحة داخل مدينة الحديدة وفي أطرافها ومشارفها الشرقية والجنوبية بالدريهمي والجاح وفي حيس والتحيتا.

ودفعت الميليشيات بحشود جديدة وعتاد عسكري إلى محيط التحيتا وشرق الخوخة وأطراف حيس، في إطار تصعيد متواصل ينذر بتفجير شامل للأوضاع العسكرية، وسط إصرار الحوثيين على إسقاط اتفاق السويد، والتنصل من كافة الالتزامات والاتفاقات التي توصلت لها لجنة تنسيق إعادة الانتشار الأممية في الحديدة.