الأمم المتحدة:لمركز الملك سلمان دور كبير بحماية الأطفال

أعلنت فرجينيا جامبا، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، أن مركز الملك سلمان للإغاثة سيقوم بدور كبير مع المنظمة الأممية، في إطار الحملة التي سيتم إطلاقها من نيويورك في أبريل/نيسان المقبل والتي تهدف لحماية أطفال اليمن.

وقالت جامبا إن "منظمتنا تطلع مجلس الأمن دوريا عن وضع أطفال اليمن"، مؤكدةً أن "الحوثيين وعلى مدى سنوات لم يتخذوا إجراءات لحماية الأطفال.. الحوثيون ارتكبوا انتهاكات كبيرة بحق الأطفال في اليمن".

كما أشارت إلى تجنيد الحوثيين للأطفال في الصراع، معتبرةً أن الأرقام حول هذا الموضوع "متغيرة وليست ثابتة".

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في المقابل، أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أن تحالف دعم الشرعية في اليمن "اتخذ إجراءات عديدة لحماية الأطفال في اليمن".

وأشارت جامبا إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم الاثنين بين تحالف دعم الشرعية في اليمن والأمم المتحدة لتعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاع المسلح في اليمن. وأكدت جامبا أن هذه المذكرة "ستبني قدرات لحماية أطفال اليمن".

وأوضحت أن هذا الاتفاق يشمل التدريب ووقاية الأطفال في اليمن، مؤكدة أن "مذكرة التفاهم مع التحالف الأولى من نوعها في العالم".

من جهته، قال مندوب السعودية في الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي: "لم نلمس من المنظمة الدولية اهتماما كافيا بالتعليم في اليمن"، مضيفاً: "لفتنا نظر اليونسيف لتغيير المناهج في اليمن على يد الحوثيين".