فيديو.. مقتل 3 مدنيين بينهم طفل بقذيفة حوثية بالحديدة

قتل 3 مدنيين يمنيين، بينهم طفل بقذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، على تجمع للمواطنين في مدينة حيس جنوب الحديدة، غرب اليمن.

وحسب مصادر محلية فإن الميليشيات، استهدفت تجمعا للمواطنين بالقرب من السوق العام في مدينة حيس بقذيفة هاوزر، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل عمره ثمان سنوات وجرح آخرين، أحدهم جروحه خطيرة.

وأوضحت أن القتلى، الذين سقطوا بالقذيفة الحوثية، هم: علي سالم خالد، ومحمد إبراهيم سعيد حراب، ونجله الطفل رضوان محمد إبراهيم سعيد (8 سنوات)، فيما أصيب المواطن عبده فرحان أحمد بجروح خطيرة.

ويتعرض سكان حيس لقصف بقذائف مدفعية وكاتيوشا، ويسقط قتلى وجرحى من المدنيين بين الحين والآخر بقناصة الحوثيين.

يذكر أن أعداد الضحايا المدنيين الذين سقطوا نتيجة قصف واستهداف ميليشيات الحوثي ارتفع إلى مئات القتلى والجرحى معظمهم من النساء والأطفال منذ بدء سريان الهدنة الإنسانية الأممية في الحديدة أواخر العام الماضي.