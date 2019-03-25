جيش اليمن يسيطر على طريق دمت النادرة ويقطع إمداد الحوثي

سيطرت قوات الجيش اليمني على طريق دمت - النادرة - السدة في محافظة إب وقطعت الإمداد عن عناصر المليشيات التي تسللت من نقيل حدة إلى بيت الشوكي وجبل الشامي.

وصرح العقيد خالد الحداد من التوجيه المعنوي للقوات الخاصة، - وفق ما أوردته مصادر يمنية- ، أن وحدات من القوات الخاصة واللواء 30 مدرع تمكنت من الوصول إلى نقطة بيت العزاني خلف نقيل حدة، والسيطرة عليها بعد الاشتباك مع عناصر المليشيات وإحراق أطقمها العسكرية.

وأوضح الحداد أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في سير المعركة حيث صارت المليشيات محاصرة في تلك الوديان.

وكانت مليشيا الحوثي قد حققت اختراقا في جبهة حمك بالعود عن طريق جبل حدة وهي منطقة ظلت خالية من أي تواجد عسكري طوال الفترة الماضية، واستطاعت الوصول بسهولة إلى بيت الشوكي وجبل الشامي لمهاجمة قوات الجيش في جبهتي حمك ودمت بمحافظة الضالع.