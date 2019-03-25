حكومة اليمن: على الميليشيا الانسحاب من الحديدة وموانئها

شدد رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، الاثنين، على ضرورة تنفيذ اتفاقيات استوكهولم الموقعة برعاية الأمم المتحدة، وإجبار ميليشيا الحوثي على الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة، وفق ما نصت عليه خطة إعادة الانتشار دون مماطلة أو تسويف.

وطالب، أثناء لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، أنتونيا كالفو، المجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغوط على الانقلابيين، الذين قال إنهم "ما زالوا يمارسون سياسة التلكؤ والتنصل عن اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، والذي لم يتم تنفيذه رغم مرور أكثر من 100 يوم على توقيعه"، معتبرا ذلك تأكيدا على عدم جدية الميليشيات في التوجه نحو تحقيق السلام.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن اللقاء ناقش المستجدات وتطورات الأوضاع على الصعيد المحلي في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، وما تقوم به الحكومة الشرعية من جهود لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة والنجاحات التي حققتها، بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.

كما تم التطرق إلى القضايا الإنسانية والحقوقية، وما ترتكبه ميليشيا الحوثي الانقلابية من انتهاكات سافرة وجرائم حرب بحق اليمنيين، ودور الحكومة في تكثيف الإغاثة لتخفيف المعاناة القائمة، بما في ذلك صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.