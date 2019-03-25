شاهد كيف تصدت قبائل العود لعناصر ميليشيات الحوثي

سقط اليوم عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين بمنطقة نقيل ذو دان بمديرية النادرة شرق محافظة إب، بعد تصدي قبائل العود لعدد من المركبات العسكرية المسلحة التابعة للحوثيين، كانت في طريقها للسيطرة على جبل العود الاستراتيجي في المحافظة نفسها.

مصادر خاصة أكدت لـ" العربية" أن الحملة العسكرية الحوثية بقيادة المتحوث أكرم عبدالواحد الصيادي مدير مديرية السدة، تحركت من مركز مديرية النادرة عبر خط نقيل الظلل ذو دان، وأن رجال القبائل تصدوا للحملة العسكرية ودمروا مركبتين عسكريتين، وأعطبوا مركبة الصيادي وسيارة أخرى تابعة للحملة.

فيما سقط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى بينهم اثنان من مرافقي الصيادي التي تتضارب الأنباء حول إصابتة أيضاً. ويمثل جبل العود أهم موقع استراتيجي في المنطقة، حيث يطل على مديرية قعطبة التابعة لمحافظة الضالع من جهة الغرب، فيما يبعد 10 كيلومترات عن مركز مديرية النادرة في محافظة إب الذي يطل عليها من الجهة الجنوبية الشرقية.